DJ MARKET TALK: JPMorgan corta recomendação da BP para underweight após resultados

(DJ Bolsa)-- A recomendação da BP foi cortada para underweight face a neutral pelo JPMorgan, depois dos resultados do terceiro trimestre da petrolífera. "Este ano está a revelar que os cashflows da BP estão cada vez mais alavancados em relação às variáveis do desvio-padrão -- sobretudo no trading e capital circulante", referem analistas liderados por Christyan Malek. O preço-alvo foi cortado para 550 ...