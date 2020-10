DJ MARKET TALK: Mercado de petróleo menos otimista que as ações

(DJ Bolsa)-- O mercado de petróleo "não parece tão otimista acerca das perspetivas de um programa de estímulos para o coronavírus como as ações", refere Robert Yawger, da Mizuho, numa fase em que as ações sobem, mas o petróleo continua contido. O corretor refere que o contrato de crude CL1 negociou abaixo da média móvel de 100 dias de $39,11 esta semana pela primeira vez desde junho, "mas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

