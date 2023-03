DJ MARKETWATCH: 11 bancos dos EUA avançam com pacote de ajuda ao First Republic

(DJ Bolsa)-- O Bank of America, o Citigroup, o JPMorgan Chase e o Wells Fargo disseram esta quinta-feira que vão avançar com $5 mil milhões em depósitos não assegurados no âmbito de um pacote de ajuda de $30 mil milhões de 11 bancos ao First Republic Bank. A medida "reflete a confiança no First Republic e em bancos de todos os tamanhos", disseram os bancos numa comunicado conjunto. "Isto demonstra o compromisso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.