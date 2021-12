DJ MARKETWATCH: Ações da Apple aceleram em direção a mais um fecho recorde

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. aceleram 2,0% para território recorde esta segunda-feira, liderando as subidas do Dow Jones Industrial Average.

A gigante tecnológica subiu já 5,9% numa sequência de ganhos de quatro dias e está perto de fechar acima do recorde de 10 de dezembro de $179,45. Um fecho recorde esta segunda-feira seria o 24º de 2021.