DJ MARKETWATCH: Ações da Apple perto de fecharem em mínimo do ano

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. descem 1,4% para 129,93, situando-se entre as principais perdas do Dow Jones Industrial Average, podendo fechar abaixo de $130 pela primeira vez em 18 meses. As ações encaminhavam-se para um novo mínimo do ano no fecho, abaixo do nível anterior de $130,06 registado a 16 de junho de 2022. A pesar na gigante de tecnologia estão os receios da Covid-19 na China, onde muitos dos componentes dos produtos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.