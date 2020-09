DJ MARKETWATCH: Ações da Apple perto de registar pior dia desde março

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. recuam 6,5% esta quinta-feira e estão a caminho de registar a pior queda percentual desde 16 de março, quando as ações afundaram 12,9%.

A queda das ações da Apple acontece num dia fraco no geral para as ações das tecnológicas, com o Nasdaq Composite a recuar 4,2%.