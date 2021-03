DJ MARKETWATCH: Ações da Boeing ainda podem subir

(DJ Bolsa)-- Analistas da Canaccord Genuity aumentaram esta sexta-feira a recomendação das ações da Boeing Co. para comprar, e o preço-alvo para $275 face a $200, com base no regresso dos 737 Max ao serviço, a melhoria do outlook relativamente às viagens e numa altura em que o mercado do aviões de fuselagem larga e de viagens de longa duração estabiliza, dizem. "Apesar de as ações se terem afastado ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

