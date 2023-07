DJ MARKETWATCH: Ações da Boeing sobem após aumento de 12% nas entregas de aviões

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse esta terça-feira que entregou 136 aviões comerciais no segundo trimestre, um aumento de mais de 12% em relação às 121 entregas do segundo trimestre. Os totais trimestrais colocam as vendas de aviões comerciais nas 266 unidades, disse a Boeing. A empresa apresenta resultados a 26 de julho. As ações da Boeing ganharam cerca de 12% até agora este ano, face a um avanço de cerca de 15% do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.