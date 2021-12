DJ MARKETWATCH: Ações da Boeing sobem após nova encomenda de 737 MAX

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing Co. sobem 1,9% esta terça-feira, depois de a empresa ter dito que a firma de investimento 777 Partners encomendou mais 30 aviões 737 MAX, quase duplicando a encomenda original.

O aumento da encomenda eleva o portefólio de aviões da 777 Partners para 68 aviões 737 MAX, que estão avaliados num total de $3,7 mil milhões a preços de tabela.