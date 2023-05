DJ MARKETWATCH: Ações da Boeing sobem após Ryanair encomendar 300 aviões

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing Co. sobem 3,4% no arranque da sessão desta terça-feira depois de a Ryanair Holdings PLC ter dito que encomendou 300 novos Boeing 737 MAX 10 num negócio avaliado em mais de $40 mil milhões. A encomenda, que inclui 150 encomendas firmes e opções sobre mais 150 aviões, será entregue entre 2027 e 2033. A Ryanair disse que a encomenda vai permitir criar 10.000 novos empregos para pilotos,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.