DJ MARKETWATCH: Ações da Boeing sobem com acordo sindical em fornecedor à vista

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing Co. sobem 0,4% esta quarta-feira depois de um acordo provisório entre a fornecedora Spirit AeroSystems Holdings Inc. e o seu sindicato, com uma votação de um novo contrato agendada para quinta-feira. A Spirit, que fabrica fuselagens e outros componentes aeronáuticos essenciais para a Boeing, parou a produção na semana passada depois de os trabalhadores terem rejeitado a primeira proposta de contrato....