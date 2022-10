DJ MARKETWATCH: Ações da Ford disparam apesar de queda das vendas em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. disse esta terça-feira que as vendas de veículos caíram 8,9% em setembro face ao período homólogo para 142.644 unidades, com uma grande queda nas vendas de carrinhas pickup a contrariar a subida das vendas de veículos elétricos.

As ações aceleram 6,7% depois de uma subida de 2,4% na segunda-feira, corrigindo um mínimo de dois meses atingido na sexta-feira.

