DJ MARKETWATCH: Ações da GE disparam após resultados acima do esperado

(DJ Bolsa)-- As ações da disparam 1,8% no pré-mercado para máximos de cinco anos e meio esta terça-feira, depois de a empresa de energias renováveis e aeroespacial ter reportado resultados do segundo trimestre melhores que o esperado e ter revisto em alta as projeções anuais graças a um crescimento "robusto" dos serviços e da procura.

A GE passou para um lucro líquido de $946 milhõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.