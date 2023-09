DJ MARKETWATCH: Ações da GM caem após sindicato rejeitar proposta de novo contrato

(DJ Bolsa)-- As ações da General Motors Co. caem 1,5% esta quinta-feira depois de a fabricante automóvel ter revelado uma proposta para os trabalhadores sindicalizados e o sindicato United Auto Workers ter respondido que é "insultuosa". A proposta da GM inclui um aumento salarial de 10% e outros pagamentos. A GM apresentou uma "proposta insultuosa que nem se aproxima de um acordo equitativo" para os trabalhadores do setor, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.