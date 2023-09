DJ MARKETWATCH: Ações da GM, Ford, Stellantis caem com continuação da greve

(DJ Bolsa)-- As ações das três grandes fabricantes automóveis dos EUA descem esta segunda-feira, enquanto os trabalhadores continuam em greve por melhores salários e outros benefícios. A General Motors Co. e a Ford Motor Co. caem 0,4%, enquanto a Stellantis N.V., a antiga Fiat Chrysler, recua 1,2%. A greve começou na sexta-feira depois de as fabricantes não terem chegado a acordo com o sindicato UAW. No domingo, o líder ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.