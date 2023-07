DJ MARKETWATCH: Ações da GM sobem após aumento de 19% das vendas trimestrais

(DJ Bolsa)-- A General Motors Co. disse esta quarta-feira que entregou 691.978 veículos no segundo trimestre, uma subida homóloga de 19%. Os números incluem a entrega de mais de 15.000 veículos elétricos, disse a empresa. "Todas as quatro marcas da GM registaram aumentos homólogos de dois dígitos no segundo trimestre, a GM Envolve [serviços de frotas] continuou a crescer nos clientes de frotas e a empresa expandiu a sua ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.