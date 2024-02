DJ MARKETWATCH: Ações da Home Depot caem após projeções fracas

(DJ Bolsa)-- As ações da Home Depot Inc. caem 1,8% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa de bricolage ter reportado vendas comparáveis nos EUA no quarto trimestre que ficaram abaixo do esperado e ter apresentado projeções pessimistas para o total do na. Ao mesmo tempo a Home Depot aumentou o dividendo 7,7%.

O lucro líquido do trimestre até 28 de janeiro desceu para $2,8 mil milhõ...