DJ MARKETWATCH: Ações da Netflix com sequência mais longa de ganhos em 20 meses

(DJ Bolsa)-- As ações da Netflix Inc. sobem 2% esta quinta-feira e encaminham-se para fechar em alta pela sétima sessão consecutiva, o que seria a sequência mais longa de ganhos em 20 meses. As ações subiram em oito sessões consecutivas num período que terminou a 7 de setembro de 2021. A subida das ações da Netflix esta quinta-feira surge no seguimento dos resultados da rival do streaming Walt Disney Co., que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.