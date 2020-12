DJ MARKETWATCH: Ações da Tesla a caminho da terceira queda consecutiva

(DJ Bolsa)-- As ações da Tesla Inc. recuam 1,6% no pré-mercado esta quarta-feira, colocando-se em posição para sofrer a terceira queda consecutiva desde que faz parte do S&P 500.

A empresa líder de mercado em veículos elétricos já perdeu 7,9% nas últimas duas sessões, após ter aumentado 11,6% em dois dias até ao fecho de sexta-feira de $695,00, antes de ser oficialmente acrescentado ...

