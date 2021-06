DJ MARKETWATCH: Ações da Tesla caem após cancelamento do modelo Plaid Plus

(DJ Bolsa)--As ações da Tesla Inc. caem 0,8% no pré-mercado esta segunda-feira, depois de o CEO Elon Musk ter publicado no Twitter no fim de semana que cancelou o modelo de automóvel elétrico S Plaid Plus, tendo em conta que o modelo regular Plaid é "tão bom". Musk disse que o Model S "atinge a velocidade do Plaid" esta semana, tendo em conta que pode ir dos zero aos 96 quilómetros por hora em apenas dois ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone