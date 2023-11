DJ MARKETWATCH: Ações da Tesla sobem após decisão favorável em tribunal sobre acidente

(DJ Bolsa)-- Um tribunal de júri do sul da Califórnia determinou que o sistema de apoio avançado à condução de um veículo da Tesla Inc. envolvido num acidente fatal em 2019 não era defeituoso, noticiou o Wall Street Journal esta terça-feira. Quer o Autopilot, quer a versão ADAS para ruas citadinas da Tesla, que a fabricante chama de Full Self Driving, estão sob várias investigações federais e encontram-se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.