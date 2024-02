DJ MARKETWATCH: Ações da Walmart sobem após resultados acima do esperado

(DJ Bolsa)-- As ações da Walmart Inc. ganham 1,3% para terreno recorde no pré-mercado esta terça-feira, depois de a retalhista ter reportado lucros do quarto trimestre acima do esperado e ter anunciado um acordo para comprar a Vizio Holding Corp. num negócio avaliado em $2,3 mil milhões.

O lucro líquido do trimestre até 31 de janeiro desceu para $5,49 mil milhões, ou $2,03 por ação, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.