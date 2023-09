DJ MARKETWATCH: Ações do Citi sobem mais de 2% após anunciar reorganização interna

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. sobe 2,1% esta quarta-feira depois de o banco ter anunciado uma reorganização para uma estrutura mais simples, com os lideres dos seus cinco departamentos a reportarem diretamente à CEO Jane Fraser. O banco não revelou números de redução de pessoal, mas disse estar "empenhado em reter talento de topo e apoiar os funcionários que estão de saída da empresa". Fraser disse que as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.