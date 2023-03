DJ MARKETWATCH: Ações do Credit Suisse afundam 72% após compra pelo UBS

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse caem 72% no arranque da negociação desta segunda-feira, depois de ter sido alcançado um acordo para o banco ser comprado pelo rival UBS, num negócio realizado pelas autoridades suíças. A forte queda dos títulos surge porque o Credit Suisse foi vendido com um desconto, bem como pela pressão sobre as ações do UBS. O subíndice Euro Stoxx do setor da banca, que nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.