DJ MARKETWATCH: Ações dos EUA, dólar recuam após decisão da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações recuam esta quarta-feira depois de a Reserva Federal dos EUA ter mantido as taxas de juro, como era previsto, mas sinalizado que há novos aumentos em perspetiva. O chamado gráfico de pontos da Fed mostrou que os responsáveis do Comité de Operações no Mercado Aberto, ou FOMC, preveem que o banco central aumente as taxas em mais 50 pontos base antes de encerrar o ciclo de subidas, uma perspetiva mais hawkish ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.