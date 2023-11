DJ MARKETWATCH: Ações dos EUA registam quarto ganho semanal consecutivo

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA terminaram maioritariamente em alta a sessão limitada e mais curta desta sexta-feira, com os principais índices a subirem pela quarta semana consecutiva. A negociação encerrou às 1800 TMG depois de os mercados norte-americanos terem estado fechados na quinta-feira para o feriado de Ação de Graças. O Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 0,3%, enquanto o S&P 500 avanç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.