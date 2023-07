DJ MARKETWATCH: Ações, yields, dólar com pouca reação a minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA continuam moderadamente em baixa esta quarta-feira depois da divulgação das minutas da reunião de junho da Reserva Federal, enquanto as yields dos Treasurys mantêm-se em alta. As minutas confirmaram que a maioria dos responsáveis -- mas não todos -- apoiam mais aumentos este ano. O S&P 500 perde 0,1%, enquanto o Nasdaq Composite desce menos de 0,1% e o Dow Jones Industrial Average cai 0,4%.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.