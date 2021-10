DJ MARKETWATCH: Alibaba perde recomendação de "compra forte" da Raymond James

(DJ Bolsa)-- O analista da Raymond James Aaron Kessler ainda aprecia as ações da Alibaba Group Holding Ltd., mas está a ficar um pouco mais cauteloso sobre a empresa.

Kessler reviu em baixa a recomendação das ações um nível esta sexta-feira, cortando para "outperform" face a "compra forte" e reduzindo o preço-alvo para $240 face a $300.