DJ MARKETWATCH: Alphabet reduz investimentos em ações no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Alphabet Inc. revelou que geria $1,56 mil milhões de investimentos em ações até final de setembro, menos 16,3% do que no final de junho, num período em que o S&P 500 caiu 3,7%. Num comunicado da dona da Google ao regulador de mercado dos EUA, a Securities in Exchange Commission, na sexta-feira, a empresa revelou que vendeu a totalidade das participações que detinha na Lyft Inc. e na Robinhood Markets Inc. no ú...