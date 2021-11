DJ MARKETWATCH: Alphabet supera por breves instantes os $3.000 pela primeira vez

(DJ Bolsa)-- As ações da dona da Google, a Alphabet Inc., superaram por breves instantes os $3.000 pela primeira vez esta sexta-feira, e a empresa está perto de se juntar ao clube de valor de mercado de $2 biliões com a Microsoft Corp. e a Apple Inc. As ações da Alphabet seguem atualmente a $2.990,02.

- Por Jon Swartz