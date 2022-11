DJ MARKETWATCH: Amazon desmantela três operações de contrafação na China

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse esta quarta-feira que identificou e desmantelou três operações de contrafação na China, com a ajuda das autoridades locais e da unidade de crimes de falsificação da Amazon. A gigante do comércio eletrónico disse que mais de 240.000 itens falsificados foram apreendidos pela polícia nas províncias de Guangdong e Jiangxi. Os artigos apreendidos incluíam produtos falsificados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.