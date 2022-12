DJ MARKETWATCH: Amazon quebra recorde de vendas no fim de semana de Ação de Graças

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse que as vendas no fim de semana do dia de Ação de Graças, nos cinco dias entre o feriado e a Cyber Monday, foram as maiores de sempre, com "centenas de milhões" de produtos adquiridos nesse período, que inclui a Black Friday.

A empresa disse que as categorias com as maiores vendas foram as de produtos para casa, moda, brinquedos, cosméticos e dispositivos da Amazon. Entre ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.