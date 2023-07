DJ MARKETWATCH: Amazon regista melhor desempenho de vendas diário no Prime Day

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse esta quinta-feira que o primeiro dia do evento promocional Prime Day representou o melhor desempenho de vendas da empresa até à data. Embora a gigante do comércio eletrónico não tenha adiantado números de vendas específicos, notou num comunicado que os membros do Prime compraram 375 milhões de itens nos dois dias de descontos entre terça e quarta-feira. As ações da Amazon ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.