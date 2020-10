DJ MARKETWATCH: Amazon sobe no pré-mercado após avaliação bullish

(DJ Bolsa)-- As ações da Amazon.com Inc. sobem 0,7% no pré-mercado, no dia seguinte a terem caído 3,1%, depois de uma nota bullish escrita pelo analista Daniel Kurnos, da Benchmark.

Kurnos reiterou a recomendação de comprar, que mantém há pelo menos três anos, aumentando o preço-alvo para $3.800 face a $3.675, citando a procura "sem precedentes e imparável" durante a pandemia. <... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone