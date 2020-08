DJ MARKETWATCH: Amazon vai organizar evento virtual de pequenas empresas

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. disse esta quarta-feira que vai organizar o primeiro evento virtual Amazon Accelerate, uma conferência grátis focada nas atuais pequenas empresas parceiras que acontecerá de 1 a 3 de setembro. A conferência vai incluir mais de 60 sessões e tem como objetivo ajudar estas pequenas empresas a gerir o resto do ano de 2020 e os anos seguintes. As pequenas empresas dos EUA venderam mais de 3,4 mil milhões de produtos nas lojas da Amazon ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

