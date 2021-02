DJ MARKETWATCH: Amazon vai pagar multa de $61,7M devido a gorjetas da Amazon Flex

(DJ Bolsa)-- A Amazon.com Inc. concordou pagar mais de $61,7 milhões para arquivar as acusações da Comissão Federal de Comércio dos EUA, ou FTC, que alega que a empresa não pagou aos condutores da Amazon Flex a quantidade total de gorjetas recebidas durante um período de dois anos e meio.

A FTC disse que a Amazon apenas parou de ter esse comportamento depois de estar ciente da investigação em 2019.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone