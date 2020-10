DJ MARKETWATCH: AMD vai adquirir Xilinx em acordo avaliado em $35mM

(DJ Bolsa)-- A Advanced Micro Devices Inc. disse esta terça-feira que chegou a acordo para adquirir a Xilinx Inc. num acordo apenas em ações avaliado em $35 mil milhões.

Os acionistas da Xilinx vão receber 1,7234 ações da AMD por cada ação que detenham, o equivalente a $143 em dinheiro. Os acionistas da AMD vão deter cerca de 74% da entidade e os da Xilinx os restantes 26%.