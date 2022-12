DJ MARKETWATCH: Amgen confirma que vai comprar Horizon por $27,8mM

(DJ Bolsa)-- A Amgen Inc. disse esta segunda-feira que chegou a acordo para comprar a Horizon Therapeutics Plc por um valor de $27,8 mil milhões totalmente em dinheiro, confirmando as notícias recentes. Ao abrigo dos termos do negócio, a Amgen vai pagar $116,50 por cada ação da Horizon, um prémio de 47,9% face ao preço de fecho de 29 de novembro. O negócio deve estar concluído na primeira metade de 2023. As açõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.