DJ MARKETWATCH: Apollo investe $2 mil milhões em subsidiária da AT&T

(DJ Bolsa)-- As ações da AT&T Inc. sobem 0,8% esta segunda-feira, depois de a gestora de ativos alternativos Apollo Global Management Inc. ter anunciado um acordo para investir $2 mil milhões em ações preferenciais da AT&T Mobility II LLC, uma subsidiária da AT&T. A Apollo espera concluir o investimento em junho de 2023. A AT&T Mobility planeia utilizar os proveitos para substituir os $8 mil milhões em títulos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.