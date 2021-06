DJ MARKETWATCH: Apple a caminho de maior queda semanal em mais de 2 anos

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. sobem 1,4% esta sexta-feira, mas continuam a caminho da sexta semana consecutiva de perdas, antes da conferência de programadores da próxima semana. Este pode ser o maior ciclo de perdas desde as oito semanas terminadas a 23 de novembro de 2018. Dan Ives, analista da Wedbush, disse recentemente numa nota aos clients que a Apple deve apresentar um novo Mac na segunda-feira na conferência, assim como upgrades ao sistema operativo ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

