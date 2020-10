DJ MARKETWATCH: Apple em baixa acentuada no pré-mercado após resultados

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. recuam 4% no pré-mercado esta sexta-feira, depois de a gigante da tecnologia ter ultrapassado as expectativas de lucros e receitas no quarto trimestre fiscal, embora as vendas do iPhone tenham ficado abaixo das previsões. Apesar da deceção dos investidores, os analistas de Wall Street mostraram otimismo com os resultados da Apple, com pelo menos 14 dos 40 analistas consultados pela FactSet a subir ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone