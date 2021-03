DJ MARKETWATCH: Apple planeia evento de programadores virtual a partir de 7 de junho

(DJ Bolsa)--A Apple Inc. está a planear realizar o evento WWDC para programadores a partir de 7 de junho. A empresa realizou o evento virtualmente no ano passado durante a pandemia e vai manter o formato totalmente online novamente este ano. O WWDC, que vai decorrer entre 7 e 11 de junho, habitualmente contém os anúncios sobre o sistema operativo mais recente da Apple para os vários dispositivos da empresa, incluindo o iPhone, Mac, e Apple Watch.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

