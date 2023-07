DJ MARKETWATCH: Apple pretende manter níveis de produção de iPhones - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. deve manter a produção da linha do próximo iPhone 15 praticamente inalterada este ano relativamente aos níveis de 2022 apesar da incerteza económica, noticiou a Bloomberg News esta segunda-feira.

A empresa pediu aos fornecedores para produzirem cerca de 85 milhões de unidades da nova gama de iPhones, de acordo com a notícia.

A Apple teve de cortar as previsõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.