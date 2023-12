DJ MARKETWATCH: Apple reforça segurança do iPhone

(DJ Bolsa)-- A Apple Inc. começou esta terça-feira a divulgar uma ferramenta de segurança para proteger os donos do iPhone de ciberataques. A nova definição do iOS, com o nome de Stolen Device Protection, bloqueia os intrusos de acederem às contas dos clientes, aceder a passwords gravadas e a roubarem dinheiro. A nova ferramenta da Apple surge depois de uma notícia do The Wall Street Journal sobre uma série de roubos a ní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.