DJ MARKETWATCH: Apple sobe após analista aumentar preço-alvo para novo máximo

(DJ Bolsa)-- As ações da Apple Inc. avançam 0,8% no pré-mercado esta quarta-feira, depois de Daniel Ives, analista da Wedbush, ter aumentado o preço-alvo das ações para $600 face a $515, sendo que este novo alvo é o mais elevado na lista da FactSet.

Ives também definiu um novo "cenário bullish" de $700.