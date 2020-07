DJ MARKETWATCH: Apple vai adiar apresentação do iPhone 12 para final de outubro

(DJ Bolsa)-- Os fãs do iPhone vão provavelmente ter de esperar pelo menos outro mês para a apresentação dos novos modelos. A Apple Inc. está a adiar o evento anual de outono para a segunda metade de outubro em vez do início de setembro, segundo um blogue de tecnologia. A empresa foi forçada a adiar o evento do iPhone 12, compatível com o 5G, por causa dos adiamentos de produção causados pela pandemia, noticiou o blogue japonês ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

