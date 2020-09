DJ MARKETWATCH: Apple vai produzir 75 milhões de iPhones 5G

(DJ Bolsa)-- A Apple prepara-se para produzir 75 milhões de iPhones 5G no final do ano, um número que fica próximo da quantidade de aparelhos lançada no ano passado, disse a Bloomberg News esta terça-feira, citando fontes. A Apple pretende lançar quatro novos modelos do iPhone em outubro com a tecnologia 5G e várias opções de ecrã diferentes, disseram as fontes. Há também outros produtos com o lançamento preparado, como é... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

