DJ MARKETWATCH: Arábia Saudita, Rússia vão prolongar cortes para agosto

(DJ Bolsa)-- Os futuros do petróleo sobem esta segunda-feira, depois de notícias de que a Arábia Saudita e a Rússia, parceiro chave da OPEP+, vão prolongar os cortes voluntários de produção até durante o mês de agosto. A AFP cita a agência de notícias saudita dizendo que o corte de 1 milhão de barris por dia que a Arábia Saudita fez será prolongado para agosto e pode ser novamente prolongado.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.