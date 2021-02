DJ MARKETWATCH: Argus Research aumenta recomendação da Ford para comprar

(DJ Bolsa)-- A Ford Motor Co. (F) tem um novo bull em Wall Street, uma vez que Bill Selesky, analista da Argus Research aumentou a recomendação esta terça-feira para comprar face a manter, citando as expectativas de um consumo mais robusto.

Selesky detém um preço-alvo de $14, que corresponde ao preço-alvo mais elevado dos 18 analistas consultados pela FactSet.