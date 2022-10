DJ MARKETWATCH: Bancos dos EUA não devem recear problemas do Credit Suisse

(DJ Bolsa)-- O analista do Citi Keith Horowitz disse no final de domingo que não vê motivos para preocupação acerca de um contágio financeiro para os bancos norte-americanos da situação do Credit Suisse, depois de especulações nas redes sociais sobre a solidez do banco suíço. "Entendemos a natureza dos receios, mas a situação é diferente como da noite para o dia face a 2007, uma vez que o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.